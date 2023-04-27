Власти Украины сообщили о ночном ракетном обстреле Николаева

В ночь на четверг российские войска, по информации украинских властей, обстреляли ракетами административный центр Николаевской области. Кадрами с последствиями атаки опубликовала служба по ЧС Украины.

Всего по Николаеву были выпущены четыре ракеты "Калибр". Их запустили из акватории Чёрного моря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По последним данным, один человек погиб, 23 - ранены. Среди пострадавших есть ребёнок. "Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку", - отметил Зеленский. Он назвал произошедшее преступлением против человечности.

Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что это первый обстрел Николаева с начала года. В результате без света остался один из микрорайонов. Сенкевич отметил, что никаких военных объектов на этой территории нет, в городе также "не осталось военных, как таковых", потому что они все передвинулись на линию фронта, передаёт РБК Украина.

Россия пока не комментировала информацию об ударах по Николаеву. Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам.

Также 27 апреля сообщается об обстреле российскими войсками ночью и утром граничащих с Россией территорий Сумской области. Удары наносились с самолетов, из минометов и артиллерии. Всего зафиксировано 52 "прилета", утверждает региональная администрация.

Со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова сообщается, что российские войска обстреляли в четверг из артиллерии село Липцы. Есть попадание в жилую застройку. На место прибыли экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

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