Власти Волгограда: причиной аварии канализации стали трубы 1970-х годов

Власти Волгограда заявили, что причиной крупнейшей за последнее десятилетие техногенной аварии, в результате которой без воды и частично без отопления остались около 200 тысяч человек, стали установленные в 70-е годы прошлого века металлические конструкции вместо бетонных.

Установить, почему в коллекторе оказались проржавевшие металлические трубы, "не представляется возможным", заявили чиновники.

Прорыв канализационной трубы произошёл в ночь на 28 октября – воды, загрязнённые фекалиями, частью попали в Волгу, часть вытекла на улицы города. После этого в Волгограде был введен режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы до сих пор устраняют последствия аварии.

Детоксикация местности после аварии потребует серьезных работ и существенных затрат, считают экологи. Кроме того, стоки содержат отходы человеческой жизнедеятельности, в том числе бактерии и вирусы, которые могут быть возбудителями различных болезней, таких как гепатит, туберкулёз.

Возбуждены уголовные дела о ненадлежащем оказании услуг и о загрязнении вод после прорыва канализации. Расследование взял под контроль Следственный комитет России.