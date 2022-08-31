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Власти Забайкалья обещают по 100 тысяч за участие в войне в Украине

Власти Забайкальского края формируют добровольческий батальон для отправки в зону боевых действий в Украине. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, внимание на который обратила "Медиазона".

В документе сказано, что инженерно-саперный батальон будет называться "Даурский". Добровольцам, которые согласятся на участие в боевых действиях, получают единовременную выплату 100 тысяч рублей. Деньги смогут получить, сами добровольцы, а в случае гибели – их родственники. Членами батальона могут стать только жители Забайкальского края, подчеркивается в тексте.

Кроме того, бойцам батальона обещают выплачивать 100 тысяч рублей ежемесячно и в 240 тысяч рублей "боевых" - в случае выполнения "специальных задач". Кандидаты должны быть не моложе 18 лет, без неснятой или непогашенной судимости.

  • С начала войны с Украиной в регионах России сформировано более 40 добровольческих батальонов, бойцы в которых подписывают краткосрочные контракты с Минобороны с зарплатой от 130 до 200 тысяч рублей в месяц.
  • В августе сообщалось о том, что добровольцам в ряде регионов России изменили условия выплат за участие в боевых действиях. В некоторых случаях выплаты заморозили на срок до 90 дней. По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), изменение условий выплат может быть связано с тем, что власти опасаются, что добровольцы могут отказаться от отправки в Украину после получения денег. Кроме того, регионам, может не хватать средств, чтобы заплатить новобранцам сразу.

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