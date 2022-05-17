Российское правительство предложили ввести в стране утилизационный сбор на электронику. Он будет включаться в стоимость новой бытовой техники, увеличивая её цену для покупателя. Деньги планируется направить на национальный проект по развитию электронной промышленности, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции текст проекта.

Документ предусматривает, что электронная отрасль в России будет почти на треть финансироваться из внебюджетных источников. По словам источников, новый сбор обсуждался ещё летом 2021 года как способ поддержки российских производителей.

Сейчас утилизационный сбор в России действует, например, на автомобили. В 2021 году Счётная палата России раскритиковала его за малоэффективность. По мнению аудиторов, утилизационный сбор не выполняет свою главную цель – обеспечить экологическую безопасность.

Представитель ассоциации РАТЭК, объединяющей крупнейших игроков на рынке бытовой электроники, в интервью газете отметил, что траты утилизационного сбора на поддержку нового производства "противоречат логике". "Сборы, направленные на утилизацию электроники, должны идти на утилизацию электроники, а не на другие цели", — сказал он.