"Власть - враг котиков". Блогеры об импортозамещении кормов

Глава Мордовии Артём Здунов сообщил Владимиру Путину, что в регионе начали производить корма для животных, и отметил, что это большой рынок, который до сих пор был практически целиком занят импортными кормами. "Глупость, казалось бы", - отозвался на это Путин.

Ремарка президента выдает то, насколько он оторван от реалий страны, которой управляет, считают многие комментаторы.

Александр Невзоров

Ну вот, теперь бедный Артём Здунов должен пойти и скормиться свиньям и хомякам. Никакими другими кормами для животных, кроме самого Здунова Россия не располагает. Надолго Артема не хватит, но когда этот персонаж будет доеден, назначат следующего.

Евгений Боровик

Да, Владимир Владимирович, вы скоро еще больше удивитесь результатам вашей экономической политики в течение более 20 лет.

У нас не только технологии импортные, но и гвозди, и корма, а вот зависимость российской строительной индустрии от импортного оборудования можно считать фатальной: практически на всех заводах стоит импортное оборудование – от производства кирпича до теплоизоляции и цемента: зависимость составляет 80-100%, и в России подобное оборудование не производится в принципе.

Упс, как говорится.

Экономикой заниматься, это не своим подельникам нефтегазодобывающие и металлургические предприятия раздавать в пожизненное пользование.

Ничего хорошего от мордовских кормов в соцсетях не ждут.

Кирилл Шулика

Ну вот пусть он берет Здунова и вместе кормят моего кота отечественными кормами, тогда поймут, глупость это или нет.

Владимир Серебровский

Русская власть — враг котиков.

Город Глуповъ

Наконец-то мы получим настоящий кошачий корм со вкусом крыс, мышей и тухлой рыбы! А не это вот все.

Brucew Willis

У меня уже нет животных, но мне очень жалко сейчас тех, у кого они есть.

Я кормила ТОЛЬКО импортным, самым лучшим кормом.

Пусть он сам ест, то что предлагает.

Helen Neleh

Сыры на пальмовом масле уже заместили, осталось корм заместить и какой будет состав, даже страшно подумать

Импорт кормов для животных в Россию начал сокращаться еще в прошлом году, после распоряжения Россельхоза, который обнаружил в заграничных кормах "незарегистрированные ГМО-компоненты". Если верить данным Россельхознадзора, сейчас доля импортных кормов на российском рынке составляет всего 7%. Но при этом 85% кормов, которые делаются в России, производятся под марками, принадлежавшими западным гигантам Mars и Nestle, которые ушли из России, пишет Daily Storm.

Некоторые владельцы уже успешно "импортозаместили" корма своих питомцев.

Но многие из тех, чьим любимцам необходимы особые диетические и лечебные корма, оказались в безвыходном положении.

К пустым обещаниям чиновников в России привыкли.

Но даже если бы корма для домашних питомцев действительно полностью исчезли с прилавков, россияне стерпели бы и это, уверены некоторые комментаторы.