"Властям нужно всех контролировать". Итоги 2025 года для Рунета

Шатдауны и "белые списки", блокировки голосовых звонков в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram и попытка принудительного перетягивания пользователей в национальный мессенджер МАХ. Общее сокращение уровня свободы в российском сегменте Интернета. Это – главные итоги 2025 года для Рунета.

"Сегодня в прифронтовой Белгородской области, как и в каждом приграничном регионе, связь – один из самых острых, больных вопросов. Это оповещение об атаках и угрозе БПЛА", – так начала свой вопрос журналистка ГТРК "Белгород" Анна Рудченко на последней "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. Она пыталась убедить главу государства, что отключение мобильного интернета не просто лишает местных жителей конституционных прав, но и буквально угрожает их жизни: "Это возможность для детей продолжать учебу дистанционно. Это возможность жить, потому что у детей с диабетом датчики глюкозы подключены к смартфонам, и таким образом родители мониторят уровень глюкозы в крови. Без мобильного интернета эта функция сбоит". Путин остался непреклонен: эта мера нужна из-за "необходимости обеспечения безопасности" и "сокращения ударов дронов".

Министр общественных коммуникаций Белгородской области Оксана Тарантова пригрозила представителям местных СМИ, что если те продолжат писать об отключениях интернета, то в регионе "отрубят всё". Сообщение Тарантовой появилось в закрытом чате с главредами и владельцами белгородских СМИ, а скриншот выложил местный Telegram-канал "Пепел".

Регулярные шатдауны, то есть отключение мобильного интернета, стали в 2025 году новой нормой для России. Издание The Bell отмечало, что каждый месяц активисты фиксируют в стране больше случаев отключения интернета, чем во всём мире за прошлый год. Если ещё в апреле было лишь два шатдауна, то в августе их было уже больше двух тысяч, подсчитал проект "На связи". Если 30 ноября 2025 56 регионов России сообщили об отключении мобильного интернета , то 9 декабря таких регионов было уже 61, то есть почти 70%.

В Кремле отключение интернета на 9 мая в Москве объяснили "опасным соседством"

Российские власти начали применять шатдауны в Москве в преддверии Дня Победы. 5 мая абоненты в Москве уже жаловались на перебои с мобильной связью и интернетом. Столичные власти объяснили эту меру обеспечением безопасности во время праздничных мероприятий и прибытием многочисленных иностранных делегаций. Аналогичное объяснение дал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил введённые блокировки "опасным соседством". За неделю до парада перебои в работе мобильного интернета наблюдались во время визита Путина и белорусского лидера Лукашенко в Волгоград.

Сеть не работала и в Санкт-Петербурге во время Экономического форума, а затем такие меры стали вводить и главы регионов по всей стране.

"Здесь ровно такая же вертикаль власти, когда всю прибыль наверх уносят, а все убытки терпят низы. Потому что если в Путина дроны прилетят, то губернаторов спросят: "А что вы сделали, чтобы дроны не прилетели?" А что регионы могут сделать? – сказал Радио Свобода интернет-эксперт Михаил Климарёв. – Во время пандемии точно такая же история была. Денег не дадим, как хотите, так решайте проблему. Но если у вас будет большая заболеваемость, мы просто вас снимем".

Первыми об ограничениях интернета сообщали главы Тульской и Липецкой областей. Вот пост липецкого губернатора Игоря Артамонова от 21 мая 2025 года:

Затем примеру последовал губернатор соседней Воронежской области Александр Гусев: "В период опасности атаки БПЛА воронежцы могут столкнуться с временными ограничениями работы мобильного интернета на отдельных территориях. Это нужно для повышения эффективности защиты нашего региона от БПЛА".

Продолжительность отключений на протяжении года росла. Например вечером 26 ноября в Белгородской области отключили мобильный интернет сразу на 14 часов. Из-за этого местные жители остались без оповещений об обстрелах и атаках дронов. В России вместо СМС для этого как правило используют каналы губернаторов в мессенджерах. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём телеграм-канале, что не знает, кто принял решение отключить мобильный интернет в регионе, но возложил всю вину на Украину: "Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Поэтому все, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне. Мы все на своих рабочих местах. Поэтому будем, как всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами".

Если в Липецкой и Воронежской областях, как и в Белгородской, и Курской отключения действительно можно объяснить риском атак украинских дронов, то в Красноярском крае пока таких атак не было. Но мобильный интернет отключали и там, например, в конце июля. В полном шатдауне город не оказался. Местные информационные порталы писали, что в одних точках соединение отключается, в то время как в других – работает. Изначально власти проблему игнорировали. На местном ГТРК даже вышел сюжет под названием "Почему власти не комментируют отключение интернета в Красноярске?"

Если из-за безопасности, то хотелось бы конкретики

В итоге губернатору края Михаилу Котюкову всё-таки пришлось признать, что это дело рук местной администрации: "Дорогие друзья, вижу все ваши сообщения с просьбой прокомментировать временные ограничения работы мобильного интернета. Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз". В комментариях к посту красноярцы недоумевали: "Если из-за безопасности, то хотелось бы конкретики. И как отключение мобильного интернета для безопасности согласуется с бесплатным wi-fi?"

Михаил Климарёв подчёркивает: не стоит забывать, что все эти отключения власти вводят за чужой счёт. "Отдали приказ операторам связи отключить мобильный интернет. А если очередной дрон всё-таки прилетел, то местные власти могут отчитаться, когда их спросят, что они сделали, чтобы этот дрон не прилетал: "Так мы интернет выключили. У нас, Владимир Владимирович, всё как положено," – резюмирует Климарёв.

Без связи оставались или остаются десятки регионов, включая сильно отдалённые от границы с Украиной Приморье, Сахалин, Камчатку, Ямало-Ненецкий автономный округ и Кузбасс. В Дзержинске и в ряде районов Нижнего Новгорода сейчас мобильный интернет не работает в принципе. А власти Ульяновской области в середине ноября заявили, что отключат мобильный интернет до конца войны, если "не будет иных решений федерального центра".

Так мы интернет выключили. У нас, Владимир Владимирович, всё как положено

Эксперты "Общества защиты интернета" подсчитали, что экономика Ульяновской области без связи теряет около 3 миллионов рублей в час. Для сравнения: в Москве час шатдауна обойдётся уже почти в 400 миллионов рублей, тогда как общенациональный шатдаун будет стоит экономике 1,9 миллиарда рублей в час.

Отключения мобильного интернета участились после операции "Паутина", когда Украина атаковала военные аэродромы в России, запустив дроны с фур.

При этом Климарёв отмечает, что в Украине интернет никто не выключает. "Это же использовать можно в свою пользу. Станции сотовой связи – это, по сути, большое число датчиков, которые смотрят, где летит дрон. Украинцы этим пользуются, а российские власти не могут". IT-эксперт говорит, что и в этом видна разница подходов между Россией и Украиной: "У тебя какая задача стоит: от дрона защититься или отчитаться? Украинцы как раз воюют, они защищаются, поэтому и понимают, что для них важно. Так что нет у российских властей никакого хитрого плана, а все отключения – это голимая бюрократическая штука". Впрочем, в сентябре этого года в украинском Генштабе говорили, что рассматривают ограничение работы мобильного интернета в целях противодействия российским атакам.

Какая задача стоит: от дрона защититься или отчитаться?

Чтобы хоть как-то наладить жизнь в городах, с сентября российские власти ввели в стране так называемые "белые списки". Это реестр сайтов и сервисов, которые должны открываться у пользователей даже во время шатдаунов. Как выяснило издание The Bell, идею "белых списков" придумали в "Билайне", но "продали" её Кремлю в Минцифры. Те, кому посчастливилось в эти списки попасть, называют их появление "первой хорошей новостью за год". По данным СМИ, изначально в "белых списках" оказалась, например, букмекерская компания "Фонбет". Правда, буквально через полдня после того, как об этом сообщила газета "Коммерсант", Минцифры поспешило откреститься и заявило, что эта информация не соответствует действительности: "По данным ряда изданий, в перечень якобы включён такой сайт, как "Фонбет". Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют. Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, ещё формируется. В обновлённый список также будут включены СМИ, банки, аптеки".

Ещё одной вехой для Рунета стало начало работы так называемого национального мессенджера МАХ. В начале июня Путин поручил правительству интегрировать "Госуслуги" в мессенджер, который разрабатывает VK: "Прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера".

Презентовал национальный мессенджер Путину глава Минцифры Максут Шадаев: "Недавно компания VK вывела на рынок полностью российский мессенджер, который по своей базовой функциональности сопоставим с зарубежными конкурентами, не уступает. Это приложение построено на новой архитектуре, в него сразу встроены технологии машинного обучения. И этот мессенджер уже по многочисленным отзывам обеспечивает очень хорошее качество голосовых вызовов, лучше, чем у зарубежных мессенджеров".

На совещании у Путина МАХ анонсировали буквально как "аналог китайского WeChat". В конце мая депутаты Госдумы, то есть ещё до презентации у президента, оперативно внесли поправки в законопроект о создании "национального мессенджера", который тогда прошёл первое чтение: "Создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой, уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и всевозрастающие потребности россиян, закрывает последнюю брешь в нашей цифровой безопасности. Оно призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров в пользу более современного, функционального, отечественного". В июне закон подписал президент.

"Эти дружочки Путина, Ковальчуки, которые руководят сейчас VK, просто проворовались. В 2024 году холдинг показал какие-то совершенно сумасшедшие убытки. Они сами об этом говорили, – напоминает Михаил Климарёв. – И вот они придумали, как выйти из положения. И Ковальчук пошёл к Путину продавать всё это. А сделать это оказалось легко. Кроме того, Путин ещё и стал лицом МАХ. Он ведь никогда не рекламировал ничего, кроме МАХ".

Собственно, после анонса со стороны Путина эксперты в один голос заговорили, что в России началась подготовка к блокировке западных мессенджеров, прежде всего WhatsApp, который принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta, и Telegram. При этом и "Фейсбук", и "Инстаграм", которые также принадлежат корпорации Марка Цукерберга, блокируются в стране с 2022 года. А Telegram российские власти с переменным успехам пытались блокировать еще с 2018 года.

В середине августа Роскомнадзор объявил, что в России "принимаются меры по частичному ограничению звонков" в Telegram и WhatsApp. "По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан", – говорилось в официальном заявлении пресс-службы ведомства. В начале декабря под блокировку попали уже Facetime и Snapchat. Роскомнадзор всё объяснял стандартно: "организацией и проведением террористических действий на территории страны, вербовкой их исполнителей, совершением мошеннических и иных преступлений против наших граждан". При этом "национальный мессенджер" не стал панацеей от мошенничества - пользователей начали обманывать в MAX с первых же дней его работы.

23 декабря группа российских граждан подала административный иск в Таганский суд Москвы в связи с ограничением звонков в WhatsApp и Telegram. В жалобе 42 истца просят признать незаконными и необоснованными эти действия Роскомнадзора и Минцифры. Истцы утверждают, что ограничения нарушают права и интересы граждан.

"Властям надо контролировать всех граждан: что те читают, смотрят и так далее. Какой контент они потребляют, какие новости к ним поступают. У них осталось, по сути дела, два конкурента: WhatsApp, где бесконтрольные пользователи общаются между собой, а ФСБ ничего не может посмотреть, и Telegram", – отмечает Климарёв.

В WhatsApp бесконтрольные пользователи общаются между собой, а ФСБ ничего не может посмотреть

С лета российские власти принудительно пытаются заставить россиян перейти исключительно на МАХ. Помимо блокировок иностранных и более популярных решений в школах и вузах по всей стране, их руководство объявляет, что нужно в срочном порядке все чаты перевести на новый мессенджер. При этом антрополог Александра Архипова рассказывает, что российские власти столкнулись с настоящим детским цифровым сопротивлением МАХ. По её оценке, в него вовлечены даже 8-летние школьники.

"Даже если заставят всех ставить МАХ, люди будут это саботировать. "Ладно, я прочитал. Вот мне, не знаю, расписание в университете в этом МАХ отправили. Хорошо, я прочитал, но я туда сам ничего писать не буду", – считает Климарёв. Эксперт уверен, что рано или поздно за посты в MAX кого-нибудь посадят.

В декабре 2025-го Минцифры сообщило, что собирается постепенно отменять возможность входить на "Госуслуги" с помощью СМС. Из отзывов в Google Play можно предположить, что проблемы у пользователей начались 3 декабря. Именно тогда в мобильной версии приложения стало невозможно пропустить страницу, предлагающую установить МАХ для подтверждения входа, без чего войти на "Госуслуги" не получается. "Коммерсанту" в Минцифры сообщили, что такое решение принято "из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи "Госуслуг" непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал". Пока в Минцифры заверяют, что вход на "Госуслуги" через МАХ касается только мобильной версии, а десктопная будет по-прежнему доступна с помощью СМС. Однако из сообщения министерства следует, что через какое-то время от него тоже откажутся. Сейчас также доступна авторизация на "Госуслугах" без МАХ, если установить альтернативный способ двухфакторной аутентификации.

"Если одним словом охарактеризовать, что происходит с интернетом в России, то я бы сказал, что жопа. И будет хуже, – признаётся Климарёв. – Очень плохие слухи ходят. Я на совещаниях не присутствую, но мне иногда сливают доброжелатели, которым не очень нравится то, что происходит. Идёт обсуждение криминализации использования VPN. Одного посадили, сто напугалось. А потом миллион напугался".