ВМФ России и ВМС Китая провели совместное патрулирование

В западной части Тихого океана впервые проведено совместное патрулирование боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая. Как сообщило министерство обороны России, совместное патрулирование велось с 17 по 23 октября десятью кораблями - по пять от каждой стороны. За это время корабли двух стран проплыли более 3 тысяч километров (более 1700 морских миль).

Российские и китайские моряки отработали совместное тактическое маневрирование и провели несколько тренировок. В частности, как отмечает издание "Коммерсантъ", группировка кораблей впервые пересекла Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо.

Задачами патрулирования Минобороны называет демонстрацию флагов России и Китая, "поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В августе Россия и Китай провели совместные военные учения на китайском полигоне Цинтунся. В них участвовало 10 тысяч российских и китайских военнослужащих, двести единиц бронетехники, около ста артиллерийских орудий, самолёты и вертолёты.