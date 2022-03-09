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Внесены поправки об ограничении независимого наблюдения за выборами

В Госдуму внесены поправки ко второму чтению законопроекта о дистанционном электронном голосовании, которые ограничивают возможность независимого контроля за избирательным процессом. На это обратил внимание эксперт по избирательному праву Станислав Рачинский. Текст проекта опубликован на сайте Госдумы.

В частности, поправки предполагают упразднение института членов избирательных комиссий с правом с правом совещательного голоса - за исключением ЦИК и комиссий субъектов федерации. Членами комиссий с правом совещательного голоса могли стать в том числе представители оппозиционных кандидатов и партий; они нередко предотвращали фальсификации и другие нарушения.

Также законопроект снимает лимит на максимальное число избирателей на участке в 3 тысячи человек - что может облегчить фальсификации - и упрощает перенос выборов на другие дат, не предусмотренные законодательством.

Также законопроект серьёзно осложняет участие в выборах для так называемых "иностранных агентов" и лиц, признанных связанными с "иностранными агентами". Как уже сообщало Радио Свобода, предложено и создать единый реестр сведений о физических лицах, которые являются "иноагентами" или связаны с иноагентами, в него предлагается вносить например сотрудников НКО или СМИ, признанных "иноагентами".

С учетом того, что поправки вносятся в законопроект, уже прошедший процедуру первого чтения, новые нормы могут быть оперативно приняты Госдумой.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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