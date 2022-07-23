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Во Флоренции экоактивисты приклеили себя к картине Боттичелли

Протест экоактивистов в галерее  Уффици

Во Флоренции трое экоактивистов были задержаны в связи с протестной акцией в галерее Уффици, где они приклелили свои руки к картине "Весна" Сандро Боттичелли. Ещё несколько лет назад на картине установили защитное стекло, поэтому полотно от клея не пострадало, передаёт Associated Press.

По сведениям полиции, две девушки и их спутник - все трое итальянцы, купившие билеты в музей, устроили протест в зале, посвященном Боттичелли. Издание Corriere della Sera приводит слова активистов: "Возможно ли сегодня увидеть такую прекрасную весну, как эта?". Также с собой у них был плакат с надписью "Последнее поколение. Нет газу. Нет углю".

В результате всех троих доставили в полицейский участок. По информации местных медиа, им запретили въезд во Флоренцию в течение трёх лет. Аналогичные меры часто применяются в Италии к футбольным фанатам.

"Весна" вместе с другой работой флорентийского художника - "Рождение Венеры" - считаются одними из главных шедевров Уффици.

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