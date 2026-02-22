Во Флориде застрелили мужчину, проникнувшего в резиденцию Трампа

Агенты Секретной службы США и сотрудники офиса шерифа округа Палм-Бич застрелили мужчину, который, как утверждается, незаконно проник на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

В заявлении Секретной службы говорится, что мужчина в возрасте около 20 лет проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго ночью – у него при себе был предмет, похожий на дробовик, и канистра с топливом.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил на пресс-конференции, что два агента Секретной службы и заместитель шерифа подошли к мужчине и приказали ему бросить дробовик и канистру. По его утверждению, мужчина поставил канистру и поднял дробовик "в стрелковую позицию", после чего агенты открыли огонь.

Имя погибшего не разглашается до уведомления его семьи. Возможные мотивы погибшего пока неизвестны, расследованием инцидента занимается ФБР. Как пишет The Guardian со ссылкой на следователей, погибший был из штата Северная Каролина, а несколько дней назад его семья сообщила о его пропаже.

Президент США и первая леди на момент инцидента находились в Белом доме в Вашингтоне.