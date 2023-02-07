Во Франции 750 тысяч демонстрантов вышли против пенсионной реформы

Единый фронт профсоюзов Франции провел 7 февраля третий день против пенсионной реформы Эммануэля Макрона. Организаторы считают, что собрали на акции около двух миллионов французов. По оценкам полиции, на улицах городов во вторник протестовали 757 тысяч человек. Одновременно прошли и забастовки на транспорте, в школах и государственных учреждениях.

Среди участников протестов были и жители Тулузы на юго-западе Франции. В этом городе находятся предприятия аэрокосмической, электронной, информационно-технологической и биохимической отраслей. Тулуза широко известна, в частности, основным сборочным производством авиастроительного концерна Airbus и ракет Ariane. Протестующие заявляют, что "не отступят" от своих требований и не позволят правительству увеличить пенсионный возраст с нынешних 62 до 64 лет. Об этом сообщают французские медиа.

Опросы населения показали, что против реформы высказываются 70% французов. Почти две трети опрошенных поддерживают уличные протесты и забастовочное движение.

Как и в предыдущие дни массовых протестов 19 и 31 января охрану общественного порядка на манифестациях по всей стране обеспечивали 11 тысяч полицейских и жандармов. В Париже произошли стычки радикальных погромщиков с полицией. Парижская префектура сообщила о 17 задержанных.