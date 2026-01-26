Во Франции арестовали капитана нефтяного танкера Grinch, задержанного французскими военно-морскими силами 22 января в Средиземном море между Испанией и Северной Африкой. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Марселя.

Имя капитана не называется, но указано, что это 58-летний гражданин Индии. Члены экипажа – тоже граждане Индии – остаются на борту судна.

Танкер Grinch вышел из Мурманска 5 января с грузом российской сырой нефти. Судно находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Украины и Канады. Его подозревают в использовании поддельного флага.

Судно ходит под флагом Коморских Островов и возит нефть в основном в Китай и Индию. Сейчас танкер стоит на якоре в заливе Фос-сюр-Мер, примерно в 500 метрах от берега города Мартиг, в окружении корабля ВМС Франции и патрульных катеров. Прокуратура Франции проводит проверку.

Президент Франции Эммануэль Макрон после задержания судна сообщил, что операция была проведена при поддержке союзников из Великобритании и в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

"Судно изменило направление движения. Мы полны решимости соблюдать международное право и обеспечивать эффективное исполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию агрессивной войны против Украины", – написал Макрон в соцсети X.