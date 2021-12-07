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Во Франции арестован подозреваемый в убийстве журналиста Джамаля Хашогги

Саудовский диссидент и журналист Джамаль Хашогги выступает на конференции в Лондоне, 29 сентября 2018

Во Франции арестован подозреваемый в причастности к убийству в 2018 году в Стамбуле саудовского журналиста и писателя Джамаля Хашогги. Халед Айед аль-Отайби был арестован во вторник в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль", сообщили французские СМИ. Арестованный - один из 26 саудитов, разыскиваемых Турцией по делу об убийстве журналиста, сообщает Би-би-си.

Халед аль-Отайби, 33-летний военнослужащий королевской гвардии, прибыл во Францию под своим именем и после задержания помещён под стражу.
Джамаль Хашогги, последовательный критик правительства Саудовской Аравии, был убит в здании консульства своей страны в Стамбуле в октябре 2018 года.

Саудовская Аравия заявила, что бывший обозреватель газеты Washington Post стал жертвой "подлой операции", совершённой отрядом агентов, которые должны были убедить его вернуться на родину, в Саудовское королевство".

Турецкие официальные источники заявляют, что агенты действовали по приказу, отданному на самом верхнем уровне власти в Эр-Рияде.

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