Во Франции четверо детей тяжело ранены из-за нападения с ножом

В городе Анси на востоке Франции в результате нападения с ножом тяжело ранены по меньшей мере пять человек, в том числе четверо маленьких детей. Нападавший задержан полицией.

Его личность проверяется и пока не подтверждена. По данным источников телеканала BFMTV и агентства AFP, это - сирийский беженец, который запрашивал убежища во Франции.

Мотивы нападавшего не известны.

Нападение произошло сегодня утром в парке Европы в Анси, где группа детей в возрасте до трёх лет гуляла с воспитателями.

На место происшествия выехала премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "абсолютной подлостью". "Дети и один взрослый находятся между жизнью и смертью. Нация в шоке", - говорится в сообщении французского президента в твиттере.