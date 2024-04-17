Во Франции конфисковали виллу мужа Людмилы Путиной

Власти Франции конфисковали виллу, которая принадлежит нынешнему мужу Людмилы Путиной, российскому бизнесмену Артуру Очеретному.

Французское издание Challenges уточняет, что решение о конфискации было принято после требования антикоррупционной организации Transparency International проверить происхождение средств, на которые была приобретена недвижимость.

Отмечается, что оценочная стоимость виллы "Сюзанна", находящейся на побережье Бискайского залива недалеко от курорта Биарриц,– 5,4 миллиона евро, а её общая площадь, включая прилегающую к особняку территорию, составляет пять тысяч квадратных метров.

Вилла была приобретена нынешним мужем Людмилы Путиной в 2013 году – как раз в то время, когда она и президент России Владимир Путин объявили о разводе.

О втором браке Путиной официально не сообщалось. По данным СМИ, она вышла замуж за бизнесмена Очеретного в 2015 году.