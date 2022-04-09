Во Франции могут быть задержаны 2 картины из коллекции Морозовых

Две картины из коллекции российских меценатов Михаила и Ивана Морозовых будут задержаны во Франции после окончания выставки в Париже, заявило в среду французское министерство культуры. Об этом пишет Le Monde и агентство France Presse.

Одна из картин – "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, владельцем которой является попавший под санкции ЕС бизнесмен Пётр Авен. Картина "останется во Франции, пока активы её собственника будут оставаться замороженными", цитирует агентство заявление министерства культуры.

Вторая картина, как пишет France Presse, – это портрет Маргариты Морозовой работы Валентина Серова. Он принадлежит музею из украинского города Днепр и пока не может быть туда возвращена из-за боевых действий в Украине. Le Monde, однако, пишет, что речь идёт о другой работе Серова – портрете Тимофея Морозова из Московского музея авангарда, созданного на средства также попавшего под санкции бизнесмена Вячеслава Кантора.

В посольстве России в Париже информацию о задержании картин не подтвердили, заявив, что сейчас "решаются вопросы логистики" в связи с трудностями их доставки в Россию.

Выставка "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства" открылась в Париже в сентябре прошлого года. Она должна была закрыться 22 февраля, но в связи с большим зрительским интересом её продлили до 3 апреля. Сейчас работа выставки завершена, сообщается, что картины из российских музеев готовятся к отправке обратно в Россию. В связи с транспортными санкциями, введёнными в связи с российским вторжением в Украину, эта операция затруднена. Ни французские, ни российские официальные лица не заявляли о том, что картины из российских государственных музеев могли бы быть арестованы во Франции в связи с санкциями.