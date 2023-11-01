Во Франции начато расследование дела бизнесмена Алексея Кузьмичёва

Во Франции в среду объявлено о начале формального расследования дела российского бизнесмена, сооснователя "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичёва. Об этом объявила Финансовая прокуратура, информирует Reuters.

Кузьмичёв был задержан в понедельник для допроса в связи с подозрениями в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Адвокат российского гражданина отказался давать комментарии по этому делу.

Прокуратура настаивала на досудебном аресте Кузьмичёва, но он был оставлен на свободе под надзором полиции.

В минувший понедельник в рамках расследования были проведены обыски в парижском доме бизнесмена и его имении в департаменте Вар на юго-востоке Франции.

Начало формального расследования во Франции не означает, что задержанному предъявлены обвинения или что следственные действия должны привести к суду. Правоохранительные органы считают достаточным наличие оснований для продолжения расследования.

Следственные действия могут продолжаться годами, прежде чем будет решено передать дело в суд или сдать его материалы в архив, отмечает Reuters.

Французские таможенные агенты в прошлом году конфисковали у Кузьмичёва 27-метровую яхту - в рамках санкций ЕС за его связи с президентом России Владимиром Путиным.

С этого решения французских властей началась тяжба между правосудием и Алексеем Кузьмичёвым, одним из сооснователей "Альфа-Групп", продавшего свою долю после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Кузьмичёв, чьё состояние, по сведениям издания Forbes, оценивается в 6,4 миллиарда долларов, является также соучредителем международной инвестиционной группы LetterOne, владеющей несколькими компаниями в области телекоммуникаций. В марте прошлого года Кузьмичёв вышел из совета директоров инвестгруппы, отмечает Reuters, добавляя, что российский предприниматель был одним из немногих богатейших россиян, которые продолжили жить на Западе после начала широкомасштабной войны России против Украины.