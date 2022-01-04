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Во Франции обнаружен новый штамм коронавируса

На улице Парижа

Ученые из института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщают французские СМИ. Информации об угрозе нового варианта коронавируса и его заразности пока нет.

Новый штамм обнаружили у путешественников, которые вернулись во Францию из Камеруна. Тесты показали у 12 зараженных "антипичную комбинацию мутаций". В предварительном исследовании отмечается, что в новом штамме выявлено 46 мутаций.

Во Франции последние дни фиксируют рекордное число заражений коронавирусом – более 200 тысяч в сутки. Это связано с распространением штамма "омикрон", обнаруженного в ЮАР в конце ноября. На его долю приходится до 60 процентов случаев заражения.

Власти страны вводят новые ограничения, чтобы остановить распространение вируса. Французский парламент начал обсуждать законопроект, который сделает невозможным поход в кино, ресторан или поездку на поезде без сертификата о вакцинации. Члены парламента уже заявили, что они начали получать оскорбления и угрозы от противников вакцинации.

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