Во Франции после протестов смягчили законопроект о санитарных пропусках

Сенат Франции в воскресенье одобрил законопроект о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, который в последние дни вызвал массовые протесты в стране.

Документ предполагает обязательную вакцинацию медработников от COVID-19, а также расширение действия так называемых санитарных пропусков. Представители оппозиции, контролирующей Сенат, внесли в законопроект ряд поправок, смягчающих его положения - в частности, ввод в действие санитарных пропусков сдвигается с конца августа на 15 сентября, допуск на уличные террасы кафе и ресторанов и в супермаркеты, по мнению сенаторов, должен быть доступен без пропуска. Несовершеннолетние также освобождаются от обязанности иметь санитарные пропуска.

Теперь нижняя палата парламента - Национальное собрание, которое контролируют сторонники президента Эммануэля Макрона - должна вновь рассмотреть законопроект. Она может не согласиться с мнением сенаторов и одобрить документ в более жёсткой редакции.

Санитарные пропуска будут включать в себя сведения о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирус или о наличии антител. Без этого документа, по мнению правительства и большинства законодателей, жителей Франции не должны будут пускать на массовые мероприятия, в рестораны, в поезда дальнего следования. В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения уже действуют.

В последние дни во Франции наблюдается новый рост числа инфицированных, и власти стремятся максимально стимулировать вакцинацию.

Предложения властей вызвали резкую реакцию части общества - хотя, по опросам, большинство французов эти меры одобряют. В субботу в Париже и других городах прошли массовые акции протеста противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации. В них приняли участие, по официальным данным, более 160 тысяч человек.

В Париже произошли столкновения с полицией. Президент Макрон резко осудил участников акций протеста, обвинив их в цинизме, эгоизме и безответственном поведении. Он назвал вакцинацию действенным способом борьбы с эпидемией.

Противники ужесточения мер по борьбе с эпидемией, в том числе ограничений для непривитых, протестовали в субботу также в других странах Европы.