Во Франции пойман заключенный, которого вынесли в сумке

Заключённый тюрьмы Лион-Корбас во Франции, который сбежал на прошлой неделе, спрятавшись в багаже своего сокамерника при его освобождении, арестован.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.

20-летний Ахамад Элязид был задержан в понедельник рано утром, когда выходил из подвала в городе Корба недалеко от Лиона. Его сообщник, сокамерник, пока находится в розыске.

Элязид сбежал из тюрьмы 11 июля. Он отбывал наказание за убийство, совершённое в составе преступной группировки, и за нарушение закона о владении оружием. В тюрьме проводится внутреннее расследование.