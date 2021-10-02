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Во Франции раскрыто дело серийного убийцы, прятавшегося 35 лет

Париж, жандармерия

Во Франции раскрыта одна из самых громких криминальных загадок последних десятилетий. Идентифицирован серийный убийца по прозвищу "Рябой" (Le grêlé), в 1980-х и 1990-х он совершил несколько убийств и изнасилований. Преступником оказался бывший жандарм и полицейский. Франсуа Веров находился в бегах 35 лет, дело оставалось одним из самых громких нераскрытых дел, которые расследовала парижская уголовная полиция.

Следствие располагало фотороботом подозреваемого, составленным ещё в 1980-х годах после изнасилования и убийства в Париже 11-летней девочки.

Как сообщает Международное французское радио, полиция располагала образцами ДНК с мест преступления, благодаря которым и удалось выявить серийного убийцу.

Дело удалось раскрыть после того, как следователи решили проверить на причастность к преступлениям бывших сотрудников жандармерии парижского региона.

В последние месяцы следователи начали собирать образцы ДНК у 750 бывших военных, служивших в жандармерии парижского региона, а также вызывать их на опрос. Франсуа Веров, 1962 года рождения, был среди тех, кто 24 сентября получил повестку. 27 сентября его жена заявила о пропаже мужа. Тело бывшего жандарма нашли в минувшую среду, 29 сентября, в съемной квартире в Ле Гро-дю-Руа на юге Франции.

Он оставил предсмертную записку, в которой раскаивался в содеянном.

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