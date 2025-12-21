Во Франции решат, как именно вести диалог с Кремлём

В канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона в воскресенье приветствовали готовность Кремля к диалогу лидеров России и Франции. "Мы приветствуем то, что Кремль публично выразил согласие с этим подходом. В ближайшие дни мы примем решения о том, как действовать наилучшим образом" - говорится в заявлении Елисейского дворца. Отмечается, что диалог должен производиться в координации с другими странами ЕС и Украиной, а его целью должно быть прежде всего достижение мира.

Ранее, по завершении саммита ЕС, на котором было принято решение о выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро, но не получилось договориться об использовании для этого замороженных российских активов, Макрон заявил, что Европа для того, чтобы играть более активную роль в переговорах о мире в Украине, должна "найти способ возобновить диалог с Россией", который сейчас, по его словам, ведут США. Макрон подчеркнул, что этот диалог должен быть открытым и координироваться с Украиной. При этом он подчеркнул, что "было снова бы полезно" говорить с Владимиром Путиным.

Макрон и Путин в последний раз встречались в Москве в феврале 2022 года, за считанные дни до российского вторжения в Украину. После вторжения они ещё несколько раз общались по телефону. Затем контакты сошли на нет, однако в июле нынешнего года после долгого перерыва Макрон вновь позвонил Путину. Разговор не принёс никаких результатов.



Ранее о том, что Путин выразил готовность к диалогу с Макроном, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Газета Financial Times со ссылкой на источники пишет в воскресенье, что на саммите ЕС Макрон фактически поддержал оппонентов канцлера Германии Фридриха Мерца, выступавших против использования российских активов для обеспечения кредита для Украины. Помимо бельгийского премьера Барта де Вевера, как утверждается, эту позицию отстаивала и итальянский премьер Джорджа Мелони. В результате ЕС пришлось принять альтернативное решение о кредите за счёт собственного бюджета, причём три страны (Чехия, Словакия и Венгрия) не стали блокировать это решение, но отказались ручаться за кредит.

Москва скептически относится к участию ЕС и отдельных стран Евросоюза в переговорах о мире в Украине. Сам Путин на днях отозвался о европейских лидерах как о "подсвинках", впоследствии, впрочем, уточнив, что никого конкретно не имел в виду. Путин и его подчинённые обвиняют Европу в стремлении замедлить или сорвать мирную инициативу США - в том числе, как он считает, в пику президенту США Дональду Трампу.



Европейские представители участвуют в переговорах, общаясь с представителями США и Украины - но не России. При этом Москва ведёт прямой диалог с Вашингтоном.