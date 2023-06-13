Во Франции с 350 доменных имен распространялась российская ложь

Французские власти выявили кампанию по манипулированию информацией, которая ведется против Франции с привлечением российских специалистов."В кампании участвовали государственные или связанные с российским государством структуры, которые распространяли ложную информацию", — заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Согласно отчету, опубликованному МИД Франции, кампания была нацелена на сайты ряда французских общенациональных изданий, а также на сайт министерства иностранных дел и другие правительственные порталы. Злоумышленники применили создания зеркальных страниц.

Французская служба VIGINUM сообщает о выявлении 355 доменных имен, с помощью которых проводилась российская кампания дезинформации. С конца мая 2023 года эта кибероперация вышла на новый уровень: как отмечается в отчете, злоумышленники начали размещать материалы, имитирующие публикации министерства иностранных дел Франции.

"Вовлечение российских посольств и культурных центров, которые активно участвовали в расширении этой кампании, в частности через свои аккаунты в социальных сетях - это новое проявление гибридной российской стратегии, направленной на подрыв демократии", – говорится в заявлении МИД Франции. .

Операция по дезинформации под названием Doppelgänger (в европейском фольклоре Doppelgänger — злой двойник человека, темная сторона личности), была уже задокументирована в 2022 году, в частности, европейской организацией EUDisinfoLab и американским гигантом Meta. Сейчас ведется ее "вторая фаза", "но с более изощренными способами действий, направленными на то, чтобы обойти контрмеры и быть менее заметной", — объяснил агентству France-Presse источник во французских структурах безопасности.

В конце сентября 2022 компания Meta объявила, что ей удалось пресечь проводившуюся из России операцию по "тайному влиянию" и манипулированию информацией на платформе Facebook. Операция велась двумя российскими маркетинговыми консалтинговыми фирмами, которые продвигали в соцсетях статьи, опубликованные на "пиратских сайтах". На это две компании потратили около 105 тысяч долларов США, сообщает Международное французское радио".

С точки зрения техники речь в данном случае идет о создании (публикации) подложных статьей на страницах, идентичных по виду и параметрам официальным сайтам популярных СМИ, но с другим доменным именем (например, с расширением .ltd вместо расширения .fr). Такой вид кибермошенничества называется "тайпсквоттинг".

Зачастую обман усугубляется тем, что подобные фальшивые публикации снабжаются гиперссылками на подлинные статьи в СМИ. Затем эти фейковые материалы распространяются через социальные сети, чтобы повысить их "вирусность".

Российская кампания дезинформации во Франции была раскрыта в ходе расследований, проводимых специальной службой VIGINUM, созданной в 2021 году при французском правительстве для выявления и борьбы с попытками иностранного вмешательства в цифровой сфере.

Эта кампания по манипулированию информацией, за которой VIGINUM следит уже более года, направлена на дискредитацию поддержки Украины Западом, — говорится в выводах, опубликованных французской спецслужбой.

Служба VIGINUM выделяет четыре основные темы в нарративе этих подложных публикаций:

неэффективность санкций против России, которые в первую очередь лягут бременем на государства ЕС и/или их граждан;

русофобия западных государств;

варварство украинских вооруженных сил и неонацистская идеология, преобладающая среди украинского руководства;

негативные последствия для европейских стран от приема украинских беженцев.

Мы обнаружили десятки купленных русскими доменных имен. Мы имеем дело не с людьми, которые действуют точечно, "гомеопатическими дозами", они находятся лишь в начале "индустриализации" своих действий. И мы не знаем их конечной цели. Источник в службе безопасности добавил, что операция была хорошо скоординирована и структурирована, — сообщил агентству AFP источник во французских службах безопасности.

Агентство France-Presse отмечает, что, помимо французских изданий Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 minutes, российская киберкампания дезинформации затронула немецкие Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Bild и Die Welt, а также ряд СМИ Италии.