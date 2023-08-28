Во Франции школьницам запретят носить мусульманское платье - абайю

Во Франции запретят носить в школах абайи - традиционные мусульманские платья в пол, закрывающие все тело. Об этом заявил министр образования Франции Габриэль Атталь.

В интервью французскому телеканалу TF1 министр объяснил это решение тем, что "когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить вероисповедание учеников, просто взглянув на них". "Я решил, что абайю больше нельзя носить в школах", - сказал Атталь. Он пообещал, что на следующей неделе обсудит с руководством школ, как внедрять этот запрет. Ожидается, что правила вступят в силу с начала нового учебного года 4 сентября.

В 2004 году во Франции был принят закон, запрещающий религиозные символы в школах, включая большие христианские кресты поверх одежды, еврейские кипы и исламские головные платки. Однако абайя до сих пор не подвергалась специальному запрету. В последнее время во французских школах возросло число девочек, носящих абайю вместо запрещённой традиционный исламской одежды, что, по мнению ряда политиков, является нарушением светских ценностей Французской Республики.

В прошлом месяце председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве призвала к созданию "абсолютно светской государственной школы", в которой "не будет ни Рамадана, ни абайи, ни показных религиозных знаков".

В Республиканской партии Франции поддержали инициативу, назвав решение министра образования необходимым и своевременным. В левой партии "Непокоренная Франция" (LFI), напротив, считают запрет "неконституционным", сообщает "Франс пресс".

Французский совет мусульманской веры (CFCM), национальный орган, объединяющий многие мусульманские ассоциации, заявил, что сам по себе предмет одежды не является "религиозным знаком".