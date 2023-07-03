Во Франции скончался Леон Готье, ветеран высадки в Нормандии в 1944

Во Франции на 101-м году жизни скончался Леон Готье — ветеран Второй мировой войны, последний из остававшихся в живых французов, участвовавших в высадке союзных войск в Нормандии 6 июня в 1944 году.

В "День Д" единственным французским подразделение, участвовавшим в операции был отряд коммандос под руководством капитана Филиппа Киффера.

Леон Готье ещё в июне участвовал в торжествах, посвящённых очередной годовщине высадки союзного десанта. Несколько дней назад ветеран был госпитализирован с лёгочной инфекцией, которая и стала причиной смерти, сообщил Euronews.