Во Франции суд признал школьников виновными в убийстве учителя

Бывшие ученики средней школы города Конфлан-Сент-Онорин под Парижем были осуждены в Париже за причастность к убийству учителя Самюэля Пати джихадистом. Согласно заявлению французских властей, нападавшего звали Абдуллах Анзоров. Он родился 12 марта 2002 года в Москве, во Францию попал ребёнком (в 2008 году), где вместе с семьёй получил статус беженца.

В постановлении суда по делам несовершеннолетних говорится, что приговоры были вынесены с учётом "серьёзности фактов", "личностных качеств" осуждённых и их "развития", а также того факта, что преступления были "полностью установлены".

Приговор был зачитан в открытом судебном заседании после двухнедельного процесса за закрытыми дверями, сообщил телеканал "Евроньюс".

К 18 месяцам условного заключения приговорили девушку (ей было 13 на момент преступления) по обвинению в клеветническом доносе. Именно после ее жалобы родителям на то, что Самюэль Пати якобы на уроке "оскорбил пророка", показав на него карикатуры Charlie Hebdo, в Интернете против учителя началась травля, в результате которой 18-летний Абдулла Анзоров посчитал себя "должным" "отомстить за Мухаммеда".

Анзоров жестоко убил и обезглавил учителя, после чего был ликвидирован полицией.

В конце 2024 года должен пройти суд над еще 8 обвиняемыми (взрослыми) по делу об этом террористическом убийстве, сообщило Международное французское радио.