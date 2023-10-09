Во Франции умер актёр, режиссёр и диктор Радио Свобода Юлиан Панич

На юге Франции, в городе Антибе, умер актёр, режиссёр и диктор Юлиан Панич. Ему было 92 года.

Панич родился в Украине в городе Зиновьевске (бывшем Елисаветграде, потом Кировограде, а ныне Кропивницком). С 1946 года жил в Москве, закончил Театральное училище имени Щукина, играл в Академическом театре драмы имени Пушкина.

В 1960-х годах Панич переехал в Ленинград и был актером Театра имени Ленинского комсомола, затем работал режиссёром на телевидении, а с 1968-го стал одним из создателей студии "Лентелефильм".

В СССР Панич снялся в 15 фильмах, как режиссёр снял (в соавторстве с женой) две полнометражных картины и один фильм-спектакль. Среди его наибольших творческих удач – ленты "За власть Советов", "Разные судьбы", "Степан Кольчугин", "Зеленая карета", "Дорога домой".

В 1972 году Панич с женой и сыном Игорем эмигрировал в Израиль и вскоре был приглашён на Радио Свобода в Мюнхен, где на много лет стал ведущим диктором станции, поначалу под псевдонимом Александр Виноградов.

Слушатели знакомились в чтении Панича с запрещёнными в Советском Союзе книгами. Среди них – "Архипелаг ГУЛАГ", "Москва-Петушки" и другие. В 1980-е годы Панич руководил на "Свободе" "Театром у микрофона", много ездил в перестроечную Москву и Ленинград, это были его звёздные годы.

В 2006-м в Москве вышла книга воспоминаний Панича "Колесо счастья. Четыре жизни одного человека".

После окончания карьеры на "Свободе" Юлиан Панич был гостем наших радиопрограмм.