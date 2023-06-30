Во Франции во время беспорядков задержано более 400 человек

Во Франции арестовано более 400 человек в ходе продолжающихся третью ночь массовых беспорядков после гибели в пригороде Парижа 17-летнего подростка, которого застрелил дорожный полицейский. Более трёхсот из них в Париже и его окрестностях, сообщает Le Figaro со ссылкой на МВД страны.

Алжирец по происхождению Наэль М. во вторник был остановлен полицейским патрулем за рулём автомобиля за нарушение правил и застрелен. Полицейские поначалу заявили, что водитель пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе: во время проверки автомобиля один из полицейских держит водителя под прицелом. Когда автомобиль трогается с места, полицейский производит выстрел и попадает водителю в грудь.

38-летний полицейский, выстреливший в водителя, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство "необъяснимым и непростительным". Он призвал прекратить насилие и проявить спокойствие, "чтобы справедливость могла победить".

В четверг вечером в Нантере, где родился и жил Наэль, тысячи демонстрантов приняли участие в акции протеста, требуя справедливого наказания полицейским. Однако мирная акция быстро переросла в беспорядки и столкновения полицией. Насилие и беспорядки распространились на несколько городов Франции и даже Бельгию. В Брюсселе арестованы 15 человек.

Нападениям подверглись полицейские участки в Реймсе и городе По, сообщил телеканал BFMTV. В Марселе полиция применила гранаты со слезоточивым газом во время столкновений с демонстрантами, сообщила городская газета La Provence. На площади Шатле в Париже разграблены магазины, произошли стычки с полицией. В Нанте автомобиль протаранил супермаркет.

Участники протестов поджигают автомобили и мусорные контейнеры. В Тулузе несколько пожаров зафиксированы в квартале многоэтажных домов, где проживают более 35 тысяч человек, в основном выходцев из Северной Африки. На подавление беспорядков брошены 40 тысяч полицейских. Власти мобилизуют спецназ. Он уже направлен в Тур, Авиньон, Нант и Тулузу, сообщили в полиции.

В городах Кламар, Компьен и Нейи-сюр-Марн ночью введён комендантский час.

К утру парижские СМИ сообщали, что беспорядки утихают.