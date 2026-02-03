Во французском офисе X прошли обыски. Маска вызвали на беседу

Власти Франции вызвали на "добровольное интервью" миллиардера Илона Маска после того, как ранее во вторник прокуратура Парижа сообщила об обысках во французском офисе принадлежащей ему соцсети X.

Следственные действия провели сотрудники отдела прокуратуры по борьбе с киберпреступностью. Как отмечает AFP, операция с привлечением европейского полицейского агентства Европол стала частью расследования, начатого в январе 2025 года. Усилия сосредоточены на вопросе о том, использовались ли алгоритмы работы X для вмешательства во французскую политику.

Повестка на "добровольное интервью" направлена также американской предпринимательнице Линде Яккарино, которая ушла с поста гендиректора X в июле прошлого года, после двух лет руководства компанией.

Проверки в отношении X началась после получения первых жалоб год назад. Одна из них поступила от Эрика Ботореля, депутата от центристской партии президента Эммануэля Макрона, который указал на "снижение разнообразия мнений" и на "личное вмешательство" Маска в управление соцсетью с тех пор, как руководство платформой перешло в его руки в 2022 году.

Расследование расширили после новых претензий с критикой роли чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok в распространении сведений, отрицающих Холокост, и дипфейков сексуального характера.

В руководстве соцсети во Франции высказывались против расследования, подчёркивая, что у X действуют "строгие, четкие и публичные правила", защищающие платформу от разжигания ненависти и дезинформации.

Больше новостей Радио Свобода: