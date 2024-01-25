Во Фрации Конституционный совет смягчил закон об иммиграции

Во Франции Конституционный совет в четверг изъял из законопроекта об иммиграции более одной трети статей, одобренных ранее депутатами.

Постановлением Конституционного совета отвергнуты, в частности, ограничения на получение иммигрантами социальных льгот и на воссоединение семей иммигрантов. Отвергнуты также одобренные парламентом иммиграционные квоты, сообщает телеканал France-24.

Вместе с тем, Совет, оставив в силе большинство положений проекта, предложенных правительством Эммануэля Макрона, не согласился со спорными добавлениями в текст законопроекта, сделанными под давлением правых и ультраправых политиков.

Так, цензуре подверглись статьи, затрудняющие иммигрантам привозить во Францию свои семьи и ограничивающие их возможности в пользовании социальными пособиями.

Законопроектом также были ужесточены основания для депортирования иностранцев, которые официально признаны "нежелательными лицами".

Глава МВД Жерар Дарманен приветствовал постановление Конституционного совета. В соцсети "Х", он написал:

"Конституционный совет одобрил правительственный текст".

Председатель крайне правой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла, подверг критике решение членов Конституционного совета, назвав эти решения "судейским путчем, поддержанным президентом".

Барделла призвал к проведению референдума по иммиграционному закону, назвав такой способ волеизъявления граждан "единственным решением".

Как отмечает телеканал France-24, несмотря на несогласие членов Конституционного совета со многими жёсткими поправками, они могут быть приняты на более поздних стадиях в качестве поправок к другим законопроектам.

Столкновение различных мнений вокруг законопроекта разворачивается одновременно с напряжённостью в Европе вокруг позиций про-иммигрантских и анти-иммигрантских партий. Последние набирают популярности в преддверии июньских выборов в Европейский парламент.

Презедент Франции Эммануэль Макрон заметно сдвинул свои симпатии вправо, особенно по вопросам безопасности и иммиграции. Наблюдатели отмечают, что его изначальное восхождение к президентскому посту основывалось на симпатиях к бизнесс-классу и следовании ценностям центристов.