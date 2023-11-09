Во Львове в четверг демонтировали три советских памятника с Холма славы — "Родина-Мать", "Воин с флагом" и "Присяга". Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, памятники будут перенесены в музей тоталитарных режимов "Территория террора".

"Мы очищаем наше пространство от символов советского периода. И Холм славы - не исключение", - заявила управляющая делами городского исполкома Наталья Алексеева.

На Холме славы, где находятся захоронения советских военнослужащих, погибших в боях за город в 1944 году, а также солдат Первой мировой войны, ранее во исполнение законов о декоммунизации были демонтированы несколько других советских памятников. С главного мемориала демонтировали советскую звезду и знак "серп и молот".

В среду во Львове была демонтирована скульптурная композиция "Космонавтика". Её установили в 1983 году в сквере на тогдашней улице Терешковой в честь 20-летия полёта в космос первой женщины - Валентины Терешковой. Она сейчас является депутатом Госдумы и выступает в поддержку российского вторжения в Украину.

Как отмечает УНИАН, городские власти в течение длительного времени не разрешали сносить памятник, утверждая, что скульптура не является памятником Терешковой и не несёт идеологической нагрузки. Однако в конце концов было принято решение и эту скульптуру перенести в музей "Территория террора".

Законы о декоммунизации были приняты в Украине в 2015 году. После российского вторжения 2022 года во многих городах начали устранять памятники и переименовывать улицы, связанные не только с советским периодом истории, но и с Российской империей и Россией как таковой. Был принятол закон о том, что нельзя называть географические объекты в честь дат, людей и событий, которые связаны с российской или советской историей. Судьба памятников остаётся прерогативой местных властей.