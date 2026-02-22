Во Львове произошел взрыв. Случившееся расследуют как теракт

В ночь на воскресенье во Львове произошел взрыв, погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще 25 человек получили ранения.

Как заявили в областной прокуратуре, в полицию поступило сообщение о проникновении в магазин, после прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции раздался взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. При этом воздушной тревоги в городе не было, отмечает "Громадське".

Погибшая – 23-летняя Виктория Шпилька. Она окончила Львовский государственный университет внутренних дел и поступила на службу в патрульную полицию. Сначала она работала в Херсонской области, а с 2023 года – во Львовской.

Служба безопасности Украины расследует случившееся как теракт. Пока не известно, связан ли он с войной России против Украины.

Правоохранители задержали женщину, которую подозревают в организации взрыва, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он добавил, что на данный момент в медучреждениях находятся 11 человек, шестеро правоохранителей – в тяжелом состоянии.