Во Львове произошел взрыв. Случившееся расследуют как теракт

Оперативные службы на месте взрыва во Львове, Украина, 22 феврал 2026 года
Оперативные службы на месте взрыва во Львове, Украина, 22 феврал 2026 года

В ночь на воскресенье во Львове произошел взрыв, погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще 25 человек получили ранения.

Как заявили в областной прокуратуре, в полицию поступило сообщение о проникновении в магазин, после прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции раздался взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. При этом воздушной тревоги в городе не было, отмечает "Громадське".

Погибшая – 23-летняя Виктория Шпилька. Она окончила Львовский государственный университет внутренних дел и поступила на службу в патрульную полицию. Сначала она работала в Херсонской области, а с 2023 года – во Львовской.

Служба безопасности Украины расследует случившееся как теракт. Пока не известно, связан ли он с войной России против Украины.

Правоохранители задержали женщину, которую подозревают в организации взрыва, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он добавил, что на данный момент в медучреждениях находятся 11 человек, шестеро правоохранителей – в тяжелом состоянии.

