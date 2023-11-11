Во многих странах мира 11 ноября прошли акции в поддержку палестинцев

В субботу, 11 ноября, во многих странах мира прошли акции в поддержку палестинцев на фоне продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Она началась в ответ на нападение палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли 1200 человек – преимущественно мирных жителей. Около 250 человек были захвачена ХАМАС и увезены в сектор Газа и числятся в заложниках до сих пор.

Одна из самых массовых акций состоялась в Лондоне. Там, по предварительным данным полиции, в пропалестинском марше приняли участие 300 тысяч человек. Задержаны около 150 человек из числа радикальных протестующих.

11 ноября в Великобритании отмечается День памяти павших в войнах с участием Великобритании. В акциях по поводу Дня памяти павших участвовали среди прочих сторонники крайне правых взглядов, выступающие против мигрантов. Полиция сообщила о стычках с ними. Задержаны несколько десятков человек.

Многотысячное шествие в поддержку палестинцев прошло в Нью-Йорк. Участники облили краской офис газеты The New York Times за "произраильскую предвзятость" при освещении событий в Газе. Демонстранты попытались ворваться в здание Центрального вокзала. Их остановила полиция.

Сторонники палестинцев также собрались перед резиденцией президента США Джо Байдена в его родном штате Делавэр.

Пропалестинские демонстрация состоялись в ЮАР, Ирландии, Франции.

В Нидерландах на акции участники пронесли распечатанный список имён людей, погибших в Газе (данные о погибших публикует подконтрольный ХАМАС Минздрав сектора). В Бельгии пропалестинские активисты потребовали отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В Неаполе участники акции развернули огромный флаг Палестины напротив американского консульства.