Во Вьетнаме перевернулся катер с туристами, более 30 погибших

Не менее 34 человек погибли во Вьетнаме после того, как катер, перевозивший туристов, в грозовую погоду перевернулся в бухте Халонг у побережья на севере страны.

11 человек, как сообщается, были спасены, 8 остаются пропавшими без вести. Среди погибших не менее восьми детей. Всего на борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа.

Катер, как сообщается, перевернулся из-за сильного ветра, сопровождавшегося ливнем. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По сообщениям СМИ, на борту были туристы из столицы страны - Ханоя, в том числе около 20 детей.



Бухта Халонг - одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Вьетнама, каждый год её посещают миллионы людей.