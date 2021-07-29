Во Владикавказе осудили 10 бывших полицейских за гибель задержанного

Суд во Владикавказе в среду вынес обвинительные приговоры для 10 бывших полицейских, которым вменяли пытки местного жителя Владимира Цкаева, погибшего после допроса в полицейском участке. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Шестеро подсудимых приговорены к заключению в колонии общего режима. Георгию Цомаеву, Шоте Майсурадзе, Алану Хохоеву назначили по 10 лет лишения свободы, Сослану Ситохову – 8 лет, Алану Бигаеву – 4 года, Спартаку Бузоеву - 3 года. Азамат Цугкиев и Олег Дзампаев получили по 3 года колонии-поселения, Ацамаз Датиев и Владимир Валиев - по 2,5 года колонии-поселения.

Суд постановил взять под стражу осужденных, которые приговорены к срокам в колонии общего режима. Остальным предписано самим явиться в колонию-поселение в окрестностях Владикавказа. Вдова Владимира Цкаева Земфира Цкаева выразила неудовлетворение приговором и заявила, что будет обжаловать его.

Владимир Цкаев был доставлен из дома на допрос в Иристонский отдел полиции 31 октября 2015 года. На следующий день родственники нашли его тело со следами многочисленных травм в городском морге. 2 ноября близкие Цкаева вышли на митинг с требованием назвать реальные причины его смерти.

Последняя судебно-медицинская экспертиза установила, что возможная причина гибели Цкаева – закрытая черепно-мозговая травма. Изначально судмедэксперты делали заключение об асфиксии – нехватке кислорода в результате удушения.

Госбвинитель просил приговорить бывших полицейских, которым вменяются пытки Цкаева, к срокам от 6 до 13 лет лишения свободы. Выступая в мае с последним словом в суде, ни один из них не признал свою вину.