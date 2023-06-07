Во Владимире чиновница бросила "коктейли Молотова" в военкомат

Во Владимире местная чиновница бросила три "коктейля Молотова" в здание военкомата. Возгорание потушили полицейские, охранявшие здание. Чиновница задержана, с ней работают следователи. Об инциденте сообщают телеграм-каналы Baza и Shot.
По их информации, поджечь военкомат пыталась 55-летняя сотрудница местного Министерства архитектуры и строительства Жанна Романовская. Она была одета в камуфляжный костюм, а при себе у неё была пятилитровая канистра и тряпки. Почему чиновница хотела поджечь военкомат, пока не известно.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
- В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Сначала дела рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Позднее в Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.
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