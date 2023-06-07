Во Владимире чиновница бросила "коктейли Молотова" в военкомат

Во Владимире местная чиновница бросила три "коктейля Молотова" в здание военкомата. Возгорание потушили полицейские, охранявшие здание. Чиновница задержана, с ней работают следователи. Об инциденте сообщают телеграм-каналы Baza и Shot.

По их информации, поджечь военкомат пыталась 55-летняя сотрудница местного Министерства архитектуры и строительства Жанна Романовская. Она была одета в камуфляжный костюм, а при себе у неё была пятилитровая канистра и тряпки. Почему чиновница хотела поджечь военкомат, пока не известно.