Во Владимире по требованию властей отменён концерт группы "Сплин"

Во Владимире по требованию депутата местного Законодательного собрания, члена партии "Единая Россия" Александра Цыганского, отменён концерт рок-группы "Сплин", который должен был состояться 30 сентября в клубе Art Hall.

Цыганский требовал отменить мероприятие после того, как лидер "Сплина" Александр Васильев, выступая в Воронеже, посвятил концерт группы всем российским музыкантам, которые были вынуждены уехать из страны из-за своей антивоенной позиции. Депутат назвал "Сплин" "скандальной группой".

Администрация клуба Art Hall в сообщении об отмене концерта во Владимире указала, что решение принято "по техническим причинам", и что мероприятие перенесено на следующий год.

Летом СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди них – группы ДДТ, "Би-2", "Аквариум" и "Порнофильмы", рэперы Face и Оксимирон, исполнители Земфира, Монеточка и Вася Обломов – всего в списке более пятидесяти имён. Многие из музыкантов столкнулись с отменой концертов в России.

В июле стало известно, что концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические заявления со сцены, в частности – "распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный". Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины.