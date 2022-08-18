Во Владимире потребовали не называть улицу в честь погибшего в Украине

Владимирцы обратились в прокуратуру и к главе региона с требованием отменить переименование улицы в честь владимирского генерал-лейтенанта, погибшего на войне в Украине. Об этом рассказало владимирское издание "Зебра ТВ".
Жители улицы Парижской Коммуны, переименованной в конце июля в улицу Героя России Кутузова, обвинили мэрию города в фальсификации результатов опросов, в продавливании своих интересов и в игнорировании интересов граждан.
Заявители "возмущены фактом откровенной лжи" чиновников, которые утверждают, что о новом названии "очень просили жители". По словам владимирцев, этим аргументом администрация продолжает "прикрывать свою спецоперацию по спешному переименованию улицы".
Жители подчёркивают, что изменение названия поддерживают лишь три домовладельца из пятидесяти. В то время как чиновники сообщают о большинстве, зафиксированном в списке, которого "никто кроме самих чиновников не видел".
К своему обращению владимирцы приложили три опросных листа, согласно которым большинство жителей улицы выступают против её переименования. Заявители просят отменить решение о новом названии, проверить правомерность деятельности владимирской мэрии и городского Совета депутатов и назначить новый независимый опрос жителей.
- В конце июля по решению владимирского Совета депутатов улицу Парижской Коммуны переименовали в улицу Героя России Кутузова – в честь уроженца города генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего во время вторжения в Украину.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине августа погибли 5514 мирных украинцев, в том числе 356 детей. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
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