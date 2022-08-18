Во Владимире потребовали не называть улицу в честь погибшего в Украине

Владимирцы обратились в прокуратуру и к главе региона с требованием отменить переименование улицы в честь владимирского генерал-лейтенанта, погибшего на войне в Украине. Об этом рассказало владимирское издание "Зебра ТВ".

Жители улицы Парижской Коммуны, переименованной в конце июля в улицу Героя России Кутузова, обвинили мэрию города в фальсификации результатов опросов, в продавливании своих интересов и в игнорировании интересов граждан.

Заявители "возмущены фактом откровенной лжи" чиновников, которые утверждают, что о новом названии "очень просили жители". По словам владимирцев, этим аргументом администрация продолжает "прикрывать свою спецоперацию по спешному переименованию улицы".

Жители подчёркивают, что изменение названия поддерживают лишь три домовладельца из пятидесяти. В то время как чиновники сообщают о большинстве, зафиксированном в списке, которого "никто кроме самих чиновников не видел".

К своему обращению владимирцы приложили три опросных листа, согласно которым большинство жителей улицы выступают против её переименования. Заявители просят отменить решение о новом названии, проверить правомерность деятельности владимирской мэрии и городского Совета депутатов и назначить новый независимый опрос жителей.