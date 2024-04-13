Во Владимире задержан бросивший коктейль Молотова в администрацию

Во Владимире задержан человек, который, по сообщениям властей, пытался бросить баллончик с лекговоспломеняющейся смесью в здание областного правительства.

Никто не пострадал, обстоятельства случившегося уточняются, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.

Видео опубликовали телеграм-канал Mash и Baza. На одном из видео виден момент взрыва и возгорания у здания областного правительства, а также человек, который убегает с места происшествия, на другом - момент броска бутылки с зажигательной в сторону здания, а затем второй бутылки в автомобиль, стоящий рядом с ним.

По данным Baza, бутылка с зажигательной смесью ударилась об окно здания, но не разбила его, а упала на землю. Ещё один коктейль Молотова был брошен в припаркованный рядом со зданием областного правительства автомобиль, который впоследствии потушили пожарные. Вскоре после инцидента подозреваемый был задержан.

По данным Baza, нападавшим оказался 24-летний Владислав Афанасьев, пострадал автомобиль вице-губернатора региона Константина Баранова.

С начала российского вторжения в Украину в различных городах России были совершены более ста попыток поджога различных административных зданий, как правило военкоматов. Ущерб как правило наносился незначительный, жертв при таких поджогах не было. Тех, кто пытался поджечь здания, как правило, судят по статье о теракте, которая предусматривает значительные сроки заключения даже в отсутствие пострадавших и ущерба.