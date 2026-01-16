Во Владимирской области закрылась колония, где сидел Навальный

Во Владимирской области закрылась исправительная колония №2, которая расположена в городе Покров. Там отбывал наказание оппозиционер Алексей Навальный. О закрытии колонии сообщает издание "Чеснок".

Осуждённых в эту колонию начали отправлять в 1996 году, в ней могли содержать до тысячи заключённых. В январе 2025 года "Чеснок" сообщал о начале процесса её ликвидации.

Навальный находился в покровской колонии с февраля 2021 года по июнь 2022 года. Он называл ее "дружелюбным концлагерем". "Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо", – писал политик.

Помимо Навального, в колонии в Покрове отбывали наказание бывший муниципальный депутат Алексей Горинов, националист Дмитрий Дёмушкин и активист Константин Котов.

В декабре 2024 года вдова политика Юлия Навальная заявила, что сотрудники ФСИН записывали встречи Навального с адвокатами на скрытую камеру.

Позднее Русская служба Би-би-си узнала, что в августе 2021 года оперативники ФСИН начали прослушивать адвокатов политика, а снимать и записывать все краткосрочные свидания Навального суд разрешил ещё в мае 2021 года.