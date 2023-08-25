Во Владивостоке 70 тысяч жителей остались без света из-за циклона

Около 70 тысяч жителей в восьми районах Владивостока остались без света из-за аварийного отключения электричества в результате циклона. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Из-за циклона, проходящего через юг Приморского края, во Владивостоке за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков.

Губернатор Олег Кожемяко попросил работодателей отпустить сотрудников пораньше, чтобы не создавать транспортного коллапса . По его данным, ливни затронули Владивосток, Артем, Хасанский округ. Ожидается, что циклон пройдет через Уссурийск, Дальнереченский, Кировский и Надеждинский районы, а также Красноармейский округ.

Единственная во Владивостоке трамвайная линия остановлена из-за подтопления участка путей, федеральная трасса Владивосток — Хабаровск в пригороде также подтоплена, из-за чего образовалась пробка на выезд из города. Глава городской администрации Константин Шестаков сообщил о сошедших селях на двух улицах Владивостока.

В Уссурийском округе из-за разлива реки Казачка подтапливает село Алексей-Никольское, сообщили региональные власти. В Шкотовском районе 10 человек оказались отрезаны в результате наводнения. Из-за перелива закрыта дорога к бухте Лазурная, в городе Фокино вода подмыла один из мостов.