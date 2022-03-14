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Во Владивостоке активист получил крупный штраф за антивоенную акцию

Во Владивостоке местному жителю Илье Рейнвальду присудили максимальный на момент публикации штраф по недавно появившейся статье о дискредитации использования Вооруженных сил России – 80 тысяч рублей.

Активист выступает против войны в Украине. Он рассказал, что его задержали ещё до несогласованной акции протеста в воскресенье, а в отделении били и угрожали. Об этом сообщило издание VL.RU. Всего в городе задержано около десятка протестующих, трое заявили о травмах. Еще один штраф по этой статье получил житель Читы.

По словам активиста, полицейский в боксерских перчатках бил его по голове и печени. Также полицейские угрожали сбрить волосы, поджечь волосы, угрожали уголовным преследованием и "применить сексуальное насилие", - пишет Сибирь.Реалии.

Затем его отвезли в полицейский участок по месту жительства, а оттуда выпустили с протоколом о публичной дискредитации Вооруженных сил России. Сегодня суд назначил ему штраф в 80 тысяч рублей.

Всего в антивоенной акции участвовало порядка 15 жителей, семеро были задержаны.

Еще двое активистов заявили, что получили травмы при задержании. Анастасию Котляр из полиции на скорой увезли в больницу. Она единственная из задержанных, против которой заведено дело по статье "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", максимально наказание по ней – арест на 15 суток.

В Чите пресс-служба МВД сообщила, что суд оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил России. По данным "Чита.ру", житель получил штраф за надпись на личном автомобиле.

  • 14 марта в России прошли массовые антивоенные акции. Были задержаны около 900 человек. В регионах Сибири и Дальнего Востока было задержано не менее 55 активистов.
  • Вооружённые действия России на территории Украины начались 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В тот же день по всей России начались многочисленные акции протеста. На них в в общей сложности задержано более 14 тысяч человек, сообщает "ОВД-Инфо". На активистов также возбуждают уголовные дела за критику военных действий - новая статья о так называемых фейках об армии предусматривает наказание в виде лишения свободы.

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