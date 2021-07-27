Во Владивостоке активист провёл пикет в защиту прав ЛГБТ

Житель Владивостока провел одиночный пикет с плакатом "Быть геем не стыдно" в защиту прав ЛГБТ . Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте правозащитного движения "Маяк".

"Это для меня первый пикет, и я рад, что его провëл, несмотря на то, что риск того, что я могу подвергнуться нападению", - рассказал участник акции по имени Илья.

В России действует закон о запрете так называемой гей-пропаганды среди подростков. Многие ЛГБТ-активисты сталкиваются с преследованием. Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.