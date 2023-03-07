Во Владивостоке из-за аварии без тепла остались 30 тысяч жителей

Во Владивостоке произошел прорыв теплотрассы, без горячего водоснабжения и тепла остались около 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Прорыв, по данным VL.RU, произошел под площадью Луговой. Крупный транспортный узел залило кипятком, видимость там почти нулевая - над площадью поднимались клубы плотного пара. Вода залила дороги и пешеходные зоны, пишет "РБК Приморье". Люди не могут пройти по тротуарам, автомобили вынуждены заезжать в лужи, полностью погружая колеса в кипяток.

Прокуратура проводит проверку. Аварию планируют устранить в течение дня. Сейчас теплотрасса уже перекрыта.

Во Владивостоке регулярно происходят аварии на теплосетях, приводящие к массовым отключениям отопления, сообщает "Коммерсантъ". 15 февраля из-за двух аварий без отопления остались четыре тысячи жителей города. Вчера, 6 марта, во Владивостоке также произошел порыв на теплотрассе. Без отопления и горячей воды несколько часов оставались жители 23 домов.