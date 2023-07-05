Во Владивостоке мобилизованного осудили почти на 3 года колонии

Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил к 2 годам и 11 месяцам колонии-поселения мобилизованного майора запаса по делу о неисполнении приказа в период военного времени. Об этом сообщает телеграм-канал "Военные адвокаты", уточняя, что приговор был вынесен 3 июля.

Мобилизованный был назначен на должность командира взвода. Он отказался отправляться на войну в Украине, сославшись на негодность для службы по состоянию здоровья (категория "Д").

Однако военно-врачебная комиссия постановила, что он "годен с незначительными отклонениями здоровья" (категория "Б"). Суд отказался принимать документы стороны защиты о здоровье мобилизованного. Свою вину майор запаса не признал.

Редакция Сибирь.Реалии уточняет, что судя по дате приговора, речь идёт о деле Владислава Ефименко. С 2023 года в Приморском крае были осуждены как минимум шесть человек по статье о неисполнении приказа в период мобилизации. Еще четыре уголовных дела находятся на рассмотрении суда.