Во Владивостоке паркоматы перестали работать из-за санкций Евросоюза

Производитель паркоматов, установленных во Владивостоке, прекращает поддержку оборудования с 1 октября из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает компания "Цифровое Приморье" со ссылкой на производителя парковочного оборудования компанию Flowbird.

Устройства для безналичной оплаты парковки во Владивостоке будут временно отключены, автомобилистам предложили оплачивать парковку через специальное приложение, сайт правительства края или СМС.

В сообщении сказано, что компания проводит анализ и оценку сроков модернизации парковочного оборудования.

Как пишет ТАСС, во Владивостоке функционирует 31 платная парковочная зона, из них 29 – открытого типа. Это размеченные и оборудованные паркоматами площадки, расположенные на городских улицах. В месяц фиксируется около 60 тысяч парковочных сессий.