Во Владивостоке порезали флаги на могилах наемников из ЧВК "Вагнер"

На Морском кладбище Владивостока неизвестные срезали российские флаги на могилах погибших в ходе войны с Украиной. об этом сообщает Newsbox24.tv со ссылкой на видео от читателей.
По словам автора ролика, на могилах стояли знамена "ЧВК Вагнер", но после мятежа Евгения Пригожина их заменили на российские флаги. Позже неизвестные срезали российские флаги, но оставили нетронутыми знамена морской пехоты и военной разведки. Подписчик отметил, что в секторе не осталось ни одного флага с символикой ЧВК "Вагнер".
Судя по видео, флаг ЧВК "Вагнер" срезали на могиле Никиты Кокырцы. В 2011 году его полный тезка получил 15 лет за убийство пенсионерки. По данным суда, вместе с подельником они пытались завладеть квартирой пенсионерки. Поскольку потерпевшая отказалась обменять квартиру на частный дом, Кокырца по поручению подельника проник в квартиру и задушил хозяйку полиэтиленовым пакетом. Публично о смерти Кокырцы не сообщалось.
- В пятницу, 23 июня, Евгений Пригожин обвинил российское Минобороны в нанесении ракетного удара по тыловым позициям "вагнеровцев" и объявил о "марше справедливости" на Москву, чтобы привлечь к ответственности руководство оборонного ведомства, а конкретно министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
- За сутки колоннам ЧВК "Вагнер" удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону и, предположительно, Воронеж. Президент России Владимир Путин назвал выступление "Вагнера" предательством и ударом в спину, а в Минобороны события охарактеризовали как провокацию. ФСБ возбудила против основателя ЧВК уголовное дело о подстрекательстве к мятежу.
- К вечеру 24 июня стало известно о переговорах между Пригожиным и Лукашенко. В результате этих консультаций продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что участников вооружённого выступления не будут преследовать. Позже ФСБ закрыла дело о метяже, а Путин предложил наемникам "уйти в Беларусь".
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