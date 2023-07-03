Во Владивостоке порезали флаги на могилах наемников из ЧВК "Вагнер"

На Морском кладбище Владивостока неизвестные срезали российские флаги на могилах погибших в ходе войны с Украиной. об этом сообщает Newsbox24.tv со ссылкой на видео от читателей.

По словам автора ролика, на могилах стояли знамена "ЧВК Вагнер", но после мятежа Евгения Пригожина их заменили на российские флаги. Позже неизвестные срезали российские флаги, но оставили нетронутыми знамена морской пехоты и военной разведки. Подписчик отметил, что в секторе не осталось ни одного флага с символикой ЧВК "Вагнер".

Судя по видео, флаг ЧВК "Вагнер" срезали на могиле Никиты Кокырцы. В 2011 году его полный тезка получил 15 лет за убийство пенсионерки. По данным суда, вместе с подельником они пытались завладеть квартирой пенсионерки. Поскольку потерпевшая отказалась обменять квартиру на частный дом, Кокырца по поручению подельника проник в квартиру и задушил хозяйку полиэтиленовым пакетом. Публично о смерти Кокырцы не сообщалось.