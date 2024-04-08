Во Владивостоке загорелось судно "Катерина Великая". Один погибший

Во Владивостоке в центре судоремонта "Дальзавод" в ночь на понедельник произошёл пожар на многофункционального судне снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая". Один человек погиб, трое госпитализированы, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным регионального управления МЧС, на судне "Катерина Великая" в результате пожара повреждено технологическое помещение на площади около 50 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 15 единиц пожарной техники и 54 человека личного состава.

Причины пожара не сообщаются.

Суда типа "Катерина Великая" предназначены для неограниченного района плавания, в том числе в сложных климатических условиях. Они могут преодолевать арктические льды толщиной до полутора метров. Используются для перевозки грузов к морским объектам, ледокольных операций, контроля ледовой обстановки, спасения, сопровождения, пожаротушения, буксировки крупных объектов, перевозки контейнеров на главной палубе.

Первое судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" было спущено на воду со стапеля судостроительного комплекса "Звезда" в декабре 2020 года. Это одно из четырёх судов, построенных для компании "Роснефть". Участие в закладке на стапеле принимал президент Владимир Путин.