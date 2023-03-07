Задержанного во "Внуково" режиссера Артура Аристакисяна отпустили, сообщила "ОВД-Инфо" одна из его студенток. Эту информацию подтвердила "Медиазоне" адвокат режиссера Наталья Алешина.

Утром во вторник полицейские задержали режиссера в аэропорту "Внуково", когда он собирался вылететь в отпуск. Знакомые Аристакисяна предположили, задержание связано с антивоенной позицией и публикациями в соцсетях, пишет издание. Соседи режиссера рассказали телеграм-каналу "Говорит НеМосква", что около 6 утра в его квартиру пытались проникнуть полицейские и угрожали взломать дверь.

Возбуждено ли против режиссера административное или уголовное дело, по-прежнему неизвестно.

Аристакисян преподает в Институте свободных искусств и наук Московского международного университета (ММУ) и Московской школе нового кино (МШНК). 3 марта Readovka писала, что "антироссийские настроения охватили университеты Москвы" – в публикации речь шла в том числе о ММУ. Знакомые Аристакисяна рассказали каналу "Говорит НеМосква", что в университете проводится проверка по поводу непатриотического воспитания, и во вторник в ММУ и МШНК должна прийти полиция с проверкой.