Во время стрельбы в ЛГБТ-клубе в США погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли, 18 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе для ЛГБТ в городе Колорадо-Спрингс, в США.
Полиция получила сообщения о стрельбе в Club Q около полуночи 20 ноября, сообщает CNN. Подозреваемого задержали, он госпитализирован. Мотивы нападения неизвестны.
Полиция подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов в стрельбе не участвовали.
Согласно сообщению клуба, стрелявшего остановили сами посетители. Club Q назвал нападение "бессмысленной атакой" на ЛГБТ-сообщество.
- 20 ноября - день памяти трансгендерных людей, погибших от трансфобии.
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